Представлен бюджетный смартфон Moto G10 Power

Motorola официально анонсировала бюджетный смартфон среднего уровня Moto G10 Power с выдающимся аккумулятором, аппарат поступит в продажу 16 марта.

Устройство оснащено дисплеем MaxVision HD+ размером 6,5 дюйма по диагонали и разрешением 1600x720 пикселей. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 460, который содержит восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 610.

На «борту» также 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счет карты microSD. Присутствует дактилоскопический сканер и сотовый модем Snapdragon X11 LTE.

Фронтальная камера установлена в каплевидном вырезе. Основная камера имеет четыре компонента — 48-мегапиксельный датчик Samsung GM1, 8-мегапиксельный широкоугольный сенсор, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макромодуль.

Аппарат работает под управлением операционной системы Android 11, емкость батареи составляет впечатляющие 6000 мАч. Также в комплекте «быстрая» 20-ваттная подзарядка.