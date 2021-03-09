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Зеленский пожелал личной встречи с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если «нормандский саммит» по урегулированию конфликта в Донбассе не состоится.

Зеленский на форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм» в Киеве сообщил, что Киев в данный момент «в любом случае» ведет подготовку к встрече в «нормандском формате» с лидерами России, Германии и Франции.

Однако если этого не произойдет, он готов лично побеседовать с каждым из лидеров стран-участников объединения. По словам президента Украины, переговоры по Донбассу не получиться откладывать постоянно.

«Нормандская четверка» — группа лидеров Украины, России, Франции и Германии, созданная для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Последняя встреча в «нормандском формате» прошла в декабре 2019 года в Париже.

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Топ комментариев

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

Saw77

а ха развал экономики расстреливать на месте.....

sergi63

Интересная история ! А как же отчеты по увеличению продолжительности жизни в россии и увеличение пенсионного...
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