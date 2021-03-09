Зеленский пожелал личной встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если «нормандский саммит» по урегулированию конфликта в Донбассе не состоится.

Зеленский на форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм» в Киеве сообщил, что Киев в данный момент «в любом случае» ведет подготовку к встрече в «нормандском формате» с лидерами России, Германии и Франции.

Однако если этого не произойдет, он готов лично побеседовать с каждым из лидеров стран-участников объединения. По словам президента Украины, переговоры по Донбассу не получиться откладывать постоянно.

«Нормандская четверка» — группа лидеров Украины, России, Франции и Германии, созданная для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Последняя встреча в «нормандском формате» прошла в декабре 2019 года в Париже.