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Microsoft деактивировала классический браузер Edge

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft приступила к деактивации своего классического браузера Edge, следует из сообщения поддержки компании.

С 9 марта Microsoft Edge перестанет получать обновления, его пользователей не будут обслуживать специалисты компании. Через некоторое время Windows 10 автоматически удалит браузер.

После установки специального патча старая версия Edge исчезнет из операционной системы, ее использование станет невозможным. Планируется, что данное обновление начнет распространяться 13 апреля.

Первыми такое обновления получат пользователи «десятки» версий 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2. Обладатели лицензионных копий Windows 7 смогут и дальше пользоваться устаревшим браузером, так как обновления для этой операционной системы не выйдет.

После удаления классического Edge в операционной системе останется единственный встроенный браузер — Microsoft Edge на другом движке. Решение деактивировать устаревший обозреватель принято из-за его потенциальной небезопасности.

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Топ комментариев

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

Saw77

а ха развал экономики расстреливать на месте.....

sergi63

Интересная история ! А как же отчеты по увеличению продолжительности жизни в россии и увеличение пенсионного...
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