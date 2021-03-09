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Расширены возможности досрочного выхода на пенсию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство России расширило перечень периодов, включаемых в трудовой стаж учителей, врачей, летчиков, пожарных, спасателей. Теперь в стаже для выхода на досрочную пенсию будут учитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования.

«Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование»,— отмечается в сообщении на сайте правительства.

Раньше в стаж засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

Изменить условия расчета стажа ранее предложил Минтруд. Причиной этого стали частые обращения работников в суд с требованием включить эти периоды в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.

Отмечается, что новый порядок также распространяется и на другие категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости.

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