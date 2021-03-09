Подросток в Кемерове погиб в сугробе, катаясь с горки

Подросток в Кемерове катался с горки и погиб, его нашли в сугробе без признаков жизни, сообщило во вторник СУ СКР по Кемеровской области.

По информации следствия, 14-летний подросток погиб при катании с горки в воскресенье в Заводском районе областного центра.

«В дневное время подростки катались на санках-ледянках с насыпи снежного склона. 14-летний мальчик скатился и провалился в сугроб. Приятели, увидев это, попытались его самостоятельно откопать, однако у них не получилось», – говорится в сообщении.

Школьники позвали на помощь. Сотрудники МЧС достали подростка из сугроба, но он уже не подавал признаков жизни. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.