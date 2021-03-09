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Россия продала рекордное количество продовольствия

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба правительства РФ

Россия в 2020 году стала рекордсменом по экспорту продовольствия. Впервые страна заработала на продаже продукции АПК за границу больше, чем потратила на импорт, сообщает федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза.

В прошлом году Россия за рубеж поставила 79 миллионов тонн сельскохозяйственных товаров на общую сумму 30,7 миллиарда долларов — на 20% больше, чем в 2019-м, приводит РБК сообщение Минсельхоза.

Российское продовольствие закупили 150 стран. Крупнейшим импортером остается Китай, на долю которого приходится 13 процентов всех поставок. За ним следует Турция с десятью процентами закупок, на третьем месте — Казахстан с почти семью процентами.

Таким образом, Россия впервые за постсоветскую историю заработала на продаже продукции АПК за границу больше, чем потратила на импорт.

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лачинов

Это действительно страшный удар. Даже не знаю как мы его переживем.

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

sergi63

Интересная история ! А как же отчеты по увеличению продолжительности жизни в россии и увеличение пенсионного...
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