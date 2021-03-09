Умерла писательница Татьяна Полякова

Писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире на 62-м году жизни, сообщила ее персональный менеджер Валерия Сергеева. Она успела написать более 90 детективных романов.

Несколько лет Полякова боролась с онкологической болезнью, уточнила Сергеева. Ее первый детективный роман был опубликован в 1997 году, после этого к писательнице пришло признание, ее книги стали экранизировать.

Так, был экранизирован роман «Тонкая штучка» — в фильме по ней сыграли Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Игорь Бочкин, Никита Джигурда, Алексей Серебряков. По другим книгам снимали мини-сериалы — в частности, на экраны перенесли книги «Строптивая мишень», «Алмазы на десерт», «Тень стрекозы», «Выйти замуж любой ценой», «Барышня и хулиган».

По данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых российских авторов. Суммарный тираж ее книг превышает 42 миллиона экземпляров.