Спасатели нашли пропавших в Хакасии туристов

Спасатели нашли пропавших туристов на снегоходах, их жизни ничего не угрожает, сообщает ГУ МЧС по Хакасии.

Туристы, не вернувшиеся накануне со снегоходной прогулки в окрестностях поселка Приисковый, найдены, их жизням ничего не угрожает. Спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации.

Специалисты Главного управления МЧС России по Республике Хакасия напомнили, что перед выходом на туристические трассы необходимо оставить координаты своего предполагаемого маршрута и времени возвращения у тех, кто сможет сообщить спасателям о происшествии.