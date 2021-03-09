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Спасатели нашли пропавших в Хакасии туристов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Республике Хакасия

Спасатели нашли пропавших туристов на снегоходах, их жизни ничего не угрожает, сообщает ГУ МЧС по Хакасии.

Туристы, не вернувшиеся накануне со снегоходной прогулки в окрестностях поселка Приисковый, найдены, их жизням ничего не угрожает. Спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации.

Специалисты Главного управления МЧС России по Республике Хакасия напомнили, что перед выходом на туристические трассы необходимо оставить координаты своего предполагаемого маршрута и времени возвращения у тех, кто сможет сообщить спасателям о происшествии.

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