Регионы сравнили по доступности ипотеки

Самая доступная ипотека оказалась в Ямало-Ненецкий округ, а самая недоступная в Ингушетии, при этом регионы Сибири оказались в совершенно разных условиях.

В качестве индикатора доступности в рейтинге РИА Новости выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячно по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы. Доля семей, для которых доступна покупка квартиры, оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе

Объем кредита рассчитывался для приобретения семьей двухкомнатной квартиры среднего качества в своем регионе площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30%

Впервые в топ-10 лидеров смогла войти Томская область. Этот регион Сибири оказался выше других. Кемеровская область оказалась на 11 месте, а Красноярский край на 12 месте рейтинга.

Замыкают рейтинг национальные республики, такие как Тува и Алтай. Аутсайдерство национальных республик в рейтинге объясняется традиционно большим средним составом семей в этих регионах, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, и невысокими официальными зарплатами.

Кроме того, в данных регионах значительная доля сельского населения, а в крупных городах многие продолжают жить в частных домах.