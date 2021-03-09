Spotify определил самых популярных в России певиц

Аудиосервис Spotify составил рейтинг самых прослушиваемых певиц в России, среди отечественных артистов топ возглавила Дора.

Рейтинг составили по данным за 1 января — 22 февраля этого года, говорится в сообщении компании. Были выбраны часто прослушиваемые россиянами отечественные и зарубежные певицы.

В топ-5 самых русскоязычных исполнительниц попали Дора, Алена Швец, Zivert, Клава Кока и Земфира.

В рейтинг пяти самых популярных зарубежных исполнительниц вошли Ариана Гранде, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липа и Лана Дель Рей.