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Spotify определил самых популярных в России певиц

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аудиосервис Spotify составил рейтинг самых прослушиваемых певиц в России, среди отечественных артистов топ возглавила Дора.

Рейтинг составили по данным за 1 января — 22 февраля этого года, говорится в сообщении компании. Были выбраны часто прослушиваемые россиянами отечественные и зарубежные певицы.

В топ-5 самых русскоязычных исполнительниц попали Дора, Алена Швец, Zivert, Клава Кока и Земфира. 

В рейтинг пяти самых популярных зарубежных исполнительниц вошли Ариана Гранде, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липа и Лана Дель Рей.

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Топ комментариев

лачинов

Это действительно страшный удар. Даже не знаю как мы его переживем.

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

sergi63

Интересная история ! А как же отчеты по увеличению продолжительности жизни в россии и увеличение пенсионного...
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