Лакомка: как встретить третий день Масленицы

Третий день Масленицы, или Лакомка, в 2021 году празднуется 10 марта. Раньше в этот день теща звала зятя в гости и задабривала его блинами. И сейчас этот день может стать отличным поводом для встречи с родственниками жены.

Масленицу в 2021 году встречают с 8 по 14 марта. Она делится на узкую — с понедельника по среду, и широкую — с четверга до Прощеного воскресенья. Традиционное блюдо недели — блины, хоть и стали главным лакомством, но в старину не ассоциировались у славян с символом весеннего солнца. Суть Масленицы была в другом — встреча не весны, а нового года.

«Совпадавшая с празднованием Нового года Масленица, подобно Святкам, несла в себе признаки главного годового праздника. Оба праздничных цикла можно рассматривать как части единого ритуала», — прокомментировала старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, кандидат исторических наук Галина Любимова.

Блины в Масленицу использовали как символическую жертву — разбрасывали по полям, чтобы привлечь хороший урожай. Молодые люди, не сумевшие пройти масленичные испытания, откупались ими от насмешников.

Тещи изо всех сил старались задобрить блинами зятя. Происходило это на третий день Масленицы — Лакомку. Этот день еще называют «Тещины блины».

Как отпраздновать третий день Масленицы

Стол на Лакомку накрывался богатый — блины должны были быть разнообразными — обычные, с припеком, из пшеничной муки, из ржаной, из гречневой… Для того чтобы зять не злился, принято было мазать ему голову маслом. И если зять благосклонно принимал ухаживания тещи и хвалил блины, значит, год должен был пройти в мире и любви.

И сейчас этот день — прекрасный предлог прийти в гости к старшим родственникам, а у тещи есть возможность найти общий язык с зятем. Обмазывать мужа дочери маслом, конечно, не стоит, достаточно напечь блинов и выставить на стол другие лучшие угощения.

Правда и зять, чтобы излишне не утруждать занятых современных тещ, может внести лепту в укрепление семейных отношений — приобрести по дороге что-нибудь необычное к праздничному столу.