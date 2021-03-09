Три туриста потерялись в Хакасии

Три туриста потерялись в районе поселка Приисковый в Хакасии, поиски осложнились из-за плохой погоды, сообщает ГУ МЧС по региону.

Утром спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на поиски туристов, потерявшихся в районе поселка Приисковый Орджоникидзевского района. В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России, базирующийся в Абакане, но пока погодные условия не дают возможности применить судно.

На территории Республики Хакасия действует штормовое предупреждение, в горных районах возможны порывы ветра до 30 метров в секунду.

Информация о том, что трое мужчин, проживающих в одной из гостиниц поселка Приисковый не вернулись с туристического маршрута, поступила накануне ночью.