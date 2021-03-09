Омск и Новосибирск признали городами с низкой культурой вождения

Сервис SuperJob составил рейтинг городов по уровню культуры вождения, Новосибирск и Омск заняли нижние строчки, а водителей в Красноярске признали более вежливыми.

В опросе приняли участие 13 тысяч водителей и пешеходов из городов-миллионников. Они должны были оценить культуру поведения своих земляков на дорогах по пятибалльной шкале.

Лучшими были признаны водители из Красноярска. Город набрал в среднем 3,6 балла из пяти. Третье место разделили Санкт-Петербург и Пермь.

«На последних строках рейтинга – Омск: самые низкие оценки со стороны пешеходов (в среднем 2,4 балла), сами водители же культуру поведения земляков на дорогах оценили на 3 балла из 5. В Новосибирске культуру поведения на дорогах пешеходы оценили в 2,5 балла, водители – в 2,8 балла», – говорится в сообщении.