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Омск и Новосибирск признали городами с низкой культурой вождения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сервис SuperJob составил рейтинг городов по уровню культуры вождения, Новосибирск и Омск заняли нижние строчки, а водителей в Красноярске признали более вежливыми.

В опросе приняли участие 13 тысяч водителей и пешеходов из городов-миллионников. Они должны были оценить культуру поведения своих земляков на дорогах по пятибалльной шкале.

Лучшими были признаны водители из Красноярска. Город набрал в среднем 3,6 балла из пяти. Третье место разделили Санкт-Петербург и Пермь.

«На последних строках рейтинга – Омск: самые низкие оценки со стороны пешеходов (в среднем 2,4 балла), сами водители же культуру поведения земляков на дорогах оценили на 3 балла из 5. В Новосибирске культуру поведения на дорогах пешеходы оценили в 2,5 балла, водители – в 2,8 балла», – говорится в сообщении.

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Топ комментариев

лачинов

Это действительно страшный удар. Даже не знаю как мы его переживем.

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

sergi63

Интересная история ! А как же отчеты по увеличению продолжительности жизни в россии и увеличение пенсионного...
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