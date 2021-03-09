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«Природные качели» пообещали Новосибирску

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Чередование циклонов и антициклонов будет определять погоду в Новосибирской области в ближайшие дни, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, в среду осадков не ожидается, ночью будет прохладно – 12-14 градусов ниже нуля, днем потеплеет до 0…-2 градусов. В четверг ночью вероятен снег, днем – мокрый снег, метели. Скорость ветра в порывах усилится до 17 метров в секунду. Ночью будет 4-6, днем – 1-3 градусов ниже нуля.

В пятницу также ожидаются снег, метели. Скорость ветра в порывах будет достигать 18 метров в секунду. Ночью будет 6-8, днем – 5-7 градусов холода с понижением в течение дня.

«Природные качели сохраняются. Сейчас мы попали в тыл за холодным фронтом … Чередование циклонов и антициклонов, теплых и холодных воздушных масс», – прокомментировала синоптик.

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