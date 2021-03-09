НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Синоптики сообщили прогноз на март для Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
313 1
Фото: © Sibnet.ru

Первая декада марта в Иркутской области выдалась холодной, в некоторых районах ночью столбик термометра опускался до минус 50 градусов, но уже во вторую неделю первого месяца весны значительно потеплеет, сообщила пресс-служба Иркутского гидрометцентра.

Первая декада марта выдалась крайне холодной. Так, в большинстве районов области ночью столбик термометра опускался до 17–22 градусов мороза. В пониженных формах рельефа — до 32 мороза. Холодные ночи стояли в предпраздничные дни — в большинстве районов 25-30 мороза, а по крайним северным районам до 50 градусов ниже нуля.

Но, начиная со второй недели марта, в регионе ожидается потепление. Ночные температуры будут повышаться с минус 13-18 градусов до минус 38, а дневные с отрицательных 16 до нуля и плюс 5 градусов.

Прогноз на весеннее половодье синоптики пообещали озвучить в апреле. На его развитие влияет много факторов: осадки, температурный режим в весенний период. Поэтому прогнозы будут составляться позже.

Еще по теме
«Природные качели» пообещали Новосибирску
Аномальное тепло пообещали Новосибирску
Воздух в Новосибирске прогреется до нуля градусов
Первые за зиму нерпята родились на Байкале
смотреть все
Иркутск #Гео
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Постоянный мониторинг цен на товары и услуги ввели в России
Расширены возможности досрочного выхода на пенсию
Россия продала рекордное количество продовольствия
Модульный пистолет Лебедева успешно прошел испытания
Подробности
•
Вместо огурцов: сибирские теплицы перешли на розы
•
Китайский опыт: запретят ли в России «аморальный» интернет
•
ГОСТы на отдых: курорты перейдут на «все включено»
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Красноярец после погони от ГИБДД получил девять «административок»
Сибирь 09.03.2021 17:14
Глава Тувы спел песню и снял клип. ВИДЕО
Сибирь 09.03.2021 16:49
Спасатели нашли пропавших в Хакасии туристов
Сибирь 09.03.2021 16:38
Регионы сравнили по доступности ипотеки
Сибирь 09.03.2021 16:21
Самое популярное
Планету с атмосферой впервые обнаружили рядом с Землей
17034
Евровидение-2021: кто поедет от России и что будет с Little Big?
8539
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
3773
Часть россиян останется без домашнего интернета
3722
Обсуждение (1)
Отношения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
46
Кремль ответил на требование США уничтожить химическое оружие
42
Путин заявил о необходимости подчинения интернета моральным законам
38
Кремль заявил о готовности к радикальным санкциям Запада
35
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
28
Зеленский нанес «сильный удар» по России
Sibnet.Ru