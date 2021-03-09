Синоптики сообщили прогноз на март для Иркутской области

Первая декада марта в Иркутской области выдалась холодной, в некоторых районах ночью столбик термометра опускался до минус 50 градусов, но уже во вторую неделю первого месяца весны значительно потеплеет, сообщила пресс-служба Иркутского гидрометцентра.

Первая декада марта выдалась крайне холодной. Так, в большинстве районов области ночью столбик термометра опускался до 17–22 градусов мороза. В пониженных формах рельефа — до 32 мороза. Холодные ночи стояли в предпраздничные дни — в большинстве районов 25-30 мороза, а по крайним северным районам до 50 градусов ниже нуля.

Но, начиная со второй недели марта, в регионе ожидается потепление. Ночные температуры будут повышаться с минус 13-18 градусов до минус 38, а дневные с отрицательных 16 до нуля и плюс 5 градусов.

Прогноз на весеннее половодье синоптики пообещали озвучить в апреле. На его развитие влияет много факторов: осадки, температурный режим в весенний период. Поэтому прогнозы будут составляться позже.