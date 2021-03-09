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Три новых корпуса построят для НГУ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал программу развития НГУ, для вуза построят три новых корпуса, первый из которых должны сдать уже в следующем году, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Мишустин посетил Новосибирск в конце прошлой недели. Он решил развивать Новосибирский госуниверситет.

«Первый этап – это строительство трех зданий СУНЦ за внебюджетные средства, за счёт инвестора, а также строительство трех новых корпусов для университета. Поручение премьер-министра – реализовать строительство объектов первого этапа в течение ближайших трех лет», – сказал губернатор региона Андрей Травников.

Мишустин поручил ввести в эксплуатацию первое здание уже в 2022 году, а основной объем работ завершить к 2023 году.

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