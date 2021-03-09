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Малые предприятия Сибири чаще всего искали сотрудников в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Основной массив всех вакансий, размещенных в Сети на сайтах по поиску работы в 2020 году, пришелся на предприятия малого и среднего бизнеса. Например, в Кемерово искали сотрудников на сайте 100% предприятий, представляющих малый и средний бизнес, сообщила Sibnet.ru представитель «Авито Работа».

Самая большая доля вакансии от малого и среднего бизнеса пришлась на Кемерово. На сайте «Авито Работа» разместили объявления о найме 100% малых предприятий. Вторым по доле вакансии от небольших компаний стал Омск. Там ищут соискателей 71% предприятий малого и среднего бизнеса.

За ними следуют Барнаул, Иркутск и Красноярск с 68% процентами вакансий от представителей малого и среднего бизнеса. Новосибирские малые предприятия в 2020 году разместили 64% объявлений о найме на работу от общего числа.

При этом самые высокие зарплаты по Сибири предлагают в Новосибирске и Красноярске — в среднем по 35 тысяч рублей. В остальных регионах Сибири соискателям предлагают ежемесячно не более 30 тысяч рублей.

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