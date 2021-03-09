Два десятка вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкалье

Сход 20 вагонов с углем в Забайкальском крае перекрыл движение нескольких поездов. Последствия аварии устраняются, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

В понедельник перегоне Чичатка – Жанна Могочинского района Забайкальской железной дороги произошел сход 20 вагонов с углем. В результате аварии были повреждены соседние пути, и движение поездов пришлось приостановить.

Пострадавших нет. Специалисты ликвидируют последствия аварии. Но из-за перекрытых и поврежденных путей задержались несколько пассажирских поездов.

Пассажиров задержанных поездов обеспечили водой и дополнительным питанием. Сейчас движение по одному из путей восстановлено. Причины схода устанавливаются.