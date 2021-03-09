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Два десятка вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Сход 20 вагонов с углем в Забайкальском крае перекрыл движение нескольких поездов. Последствия аварии устраняются, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

В понедельник перегоне Чичатка – Жанна Могочинского района Забайкальской железной дороги произошел сход 20 вагонов с углем. В результате аварии были повреждены соседние пути, и движение поездов пришлось приостановить.

Пострадавших нет. Специалисты ликвидируют последствия аварии. Но из-за перекрытых и поврежденных путей задержались несколько пассажирских поездов. 

Пассажиров задержанных поездов обеспечили водой и дополнительным питанием. Сейчас движение по одному из путей восстановлено. Причины схода устанавливаются.

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