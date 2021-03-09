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Пьяные свиристели не смогли взлететь в «Шушенском бору»

Источник:
Sibnet.ru
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Свиристели наелись забродивших ягод в «Шушенском бору» Красноярского края, они опьянели и многие даже не смогли взлететь, сообщает пресс-служба нацпарка.

Сотрудники парка наблюдали в равнинном кластере «захмелевших» свиристелей обыкновенных. Хохлатые красавцы передвигались по снегу вразвалочку, с трудом координируя движения, а некоторые птицы лежали на снегу, не реагируя на людей. Причиной алкогольной интоксикации стало поедание ими плодов яблони и рябины сибирской, в которых начался процесс брожения.

Поскольку к концу суровой зимы большая часть ягод в бору уже съедена его многочисленными обитателями, птицы с удовольствием раскапывают опавшие плоды среди снега и сухой травы. Однако они таят в себе опасность.

Сахара, содержащиеся в мякоти, в теплую погоду превращаются в этиловый спирт, а учитывая то, что аппетит у свиристелей отменный, их маленькая печень не справляется с серьезной нагрузкой. 

Сотрудники парка просят посетителей не беспокоить «захмелевших» красавцев. Здоровые птицы не нуждаются в помощи и лечении – отдохнув, они придут в себя и вернутся к обычному образу жизни.

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