Пьяные свиристели не смогли взлететь в «Шушенском бору»

Свиристели наелись забродивших ягод в «Шушенском бору» Красноярского края, они опьянели и многие даже не смогли взлететь, сообщает пресс-служба нацпарка.

Сотрудники парка наблюдали в равнинном кластере «захмелевших» свиристелей обыкновенных. Хохлатые красавцы передвигались по снегу вразвалочку, с трудом координируя движения, а некоторые птицы лежали на снегу, не реагируя на людей. Причиной алкогольной интоксикации стало поедание ими плодов яблони и рябины сибирской, в которых начался процесс брожения.

Поскольку к концу суровой зимы большая часть ягод в бору уже съедена его многочисленными обитателями, птицы с удовольствием раскапывают опавшие плоды среди снега и сухой травы. Однако они таят в себе опасность.

Сахара, содержащиеся в мякоти, в теплую погоду превращаются в этиловый спирт, а учитывая то, что аппетит у свиристелей отменный, их маленькая печень не справляется с серьезной нагрузкой.

Сотрудники парка просят посетителей не беспокоить «захмелевших» красавцев. Здоровые птицы не нуждаются в помощи и лечении – отдохнув, они придут в себя и вернутся к обычному образу жизни.