Три «скорых» застряли в новосибирском дворе

Сразу три машины скорой помощи застряли в снегу в Октябрьском районе Новосибирска, сообщили очевидцы в социальных сетях в понедельник.

Машины застряли ночью на 2-й Воинской улице. Соседи мужчины, к которому приехали «скорые», сняли инцидент на видео и сообщили, что у пострадавшего случился инсульт.

«Колеса газели плотно увязли в подтаявшем снегу во дворе. На помощь прибыл ещё один экипаж, однако и второй медицинский автомобиль застрял, даже не доехав до первого. С горем пополам откопавшись, вторая скорая уехала восвояси, оставив коллег наедине с их проблемами», – сообщили очевидцы в сообществе службы эвакуации «АСТ-54».

Через некоторое время к дому подъехала еще одна скорая, два экипажа пытались вызволить первый. Соседка пострадавшего более двух часов наблюдала за происходящим.