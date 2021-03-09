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WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, сообщают западные инсайдеры, познакомившиеся с новой бета-версией приложения.

В последней бета-версии приложения для iOS исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже, приводит РИА Новости сообщение WABetaInfo. Подтверждения данной информации на официальном ресурсе WhatsApp пока нет.

На данный момент в официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.

С 1 января 2021 года мессенджер перестал работать на ряде устройств, пользователи которых не обновили операционную систему до указанной выше iOS 9 или Android 4.0.3

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