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Свежее селфи Пугачевой озадачило поклонников певицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ермолаев Алексей. Подтверждение прав и лицензии на официальном сайте дочери певицы - Кристины Орбакайте (по причине отсутствия официального сайта самой А. Пугачёвой): [1] / CC BY-SA 4.0

Максим Галкин опубликовал свежее селфи Аллы Пугачевой в Instagram. Поклонники посчитали 71-летнюю Примадонну непохожей на себя и слишком молодой.

Галкин опубликовал фото знаменитой супруги 8 марта и таким образом поздравил всех женщин с праздником. Поклонников певицы снимок озадачил.

В комментариях к селфи Пугачевой подписчики отметили, что Алла Борисовна совсем на себя не похожа — слишком молодо она выглядит для своего возраста. Некоторые назвали ее «надутой куклой».

Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина в 2011 году. Разница в возрасте между супругами — 27 лет. Пара воспитывает близнецов, рожденных суррогатной матерью.

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