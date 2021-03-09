Свежее селфи Пугачевой озадачило поклонников певицы

Максим Галкин опубликовал свежее селфи Аллы Пугачевой в Instagram. Поклонники посчитали 71-летнюю Примадонну непохожей на себя и слишком молодой.

Галкин опубликовал фото знаменитой супруги 8 марта и таким образом поздравил всех женщин с праздником. Поклонников певицы снимок озадачил.

В комментариях к селфи Пугачевой подписчики отметили, что Алла Борисовна совсем на себя не похожа — слишком молодо она выглядит для своего возраста. Некоторые назвали ее «надутой куклой».

Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина в 2011 году. Разница в возрасте между супругами — 27 лет. Пара воспитывает близнецов, рожденных суррогатной матерью.