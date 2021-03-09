Видео полета над «Долиной Царей» в Хакасии опубликовали в Сети

Фотограф Андрей Зайченко опубликовал видео полета над «Долиной Царей» в Хакасии — место захоронения скифской знати.

«Полет над «Долиной Царей» в Хакасии. Большой и малый салбыкский курган», — написал фотограф под видео.

Салбыкский курган расположен в «Долине царей». Курган был сооружен в III веке до нашей эры. Высота земляной пирамиды тогда достигала 25-30 метров. На момент раскопок она составляла 11,5 метра. К тому времени могилу ограбили дважды, поэтому кроме костей ученые ничего не обнаружили. При раскопках были обнаружены останки правителя и шесть скелетов его приближенных.