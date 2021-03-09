Хулиганы в Новосибирске закидали посетителей бара стульями

Полиция разыскивает молодых людей, ворвавшихся в ночь на субботу в бар «Путч» в Новосибирске. Парни начали кидаться в посетителей стульями и стаканами, в результате два человек получили травмы, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы областного ГУ МВД.

О произошедшем конфликте рассказал одна из посетительниц бара на своей странице в Instagram. На видео, опубликованном девушкой, заметно, что в клуб врывается несколько молодых людей, хватают стулья и другие предметы, попавшиеся под руку, и начинают кидаться ими в посетителей.

«Я поистине не понимаю, почему этот обделенный интеллектом человек выбрал мишенью именно хрупкую девушку и кинул мне в лицо стеклянный стакан, а потом, видимо, удивившись, что я, истекая кровью и поливая ею все вокруг не упала, решил добить меня стулом по затылку и плечу», — написала она.

После этого, по ее словам, девушка потеряла сознание. Сейчас она проходит лечение. Посетительнице сломали нос и, возможно, ей предстоит ринопластика. Пострадал от нападения неизвестных в клубе еще один человек. Степень тяжести травм устанавливают эксперты, сообщил представитель ГУ МВД.

«В результате конфликта, который произошел в одном из развлекательных заведений Центрального района двое посетителей получили телесные повреждения… В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, проводятся оперативно-разыскные мероприятия на установление лиц, участвующих в конфликте», — сообщили в ведомстве.