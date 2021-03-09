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Российская армия примет на вооружение гранатомет АГС-40 «Балкан»

Источник:
ТАСС
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Автоматический 40-миллиметровый гранатомет «Балкан» успешно прошел государственные испытания, сообщил исполнительный директор АО «Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения"» Александр Кочкин.

«Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооруженных сил РФ», — сказал ТАСС Кочкин.

По его словам, противопехотный гранатометный комплекс 6С19 «Балкан» —новейшая разработка. Он позволит увеличить дальность стрельбы более чем на 25%, а могущество боеприпаса — в два раза по сравнению со штатными 30-миллиметровыми комплексами (АГС-17 «Пламя» и АГС-30).

Автоматический гранатомет 6С19 АГС-40 «Балкан» калибра 40 мм предназначен для замены в войсках 30-миллиметровых гранатометов АГС-17 «Пламя» и АГС-30.

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