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Полная и современная экранизация «Угрюм-реки» стартует на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Новая расширенная экранизация романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» стартует на Первом канале во вторник. Действие сериала разворачивается на рубеже XIX-XX веков в Сибири.

По сюжету отец и сын Петр и Прохор Громовы влюбляются в одну женщину — роковую красавицу-вдову Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет Прохора в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку.

Прохор выполняет наказ отца, но возвращается в родное село совсем другим человеком: теперь он намерен покорить всю Сибирь. Постепенно жажда золота и одержимость собственным величием в корне меняют личность и жизнь Прохора.

Сериал «Угрюм-река» снят по одноименной книге Вячеслава Шишкова. Роман в свою очередь был основой советского фильма, который в конце 60-х пользовался огромной зрительской популярностью. А в итоге фильм был признан киноклассикой отечественного кинематографа.

Сейчас режиссер сериала Юрий Мороз снял новую экранизацию со свежим взглядом на события. Получилась история Прохора Громова — мечтателя, капиталиста, первопроходца и преобразователя Сибири, идущего к цели, не жалея ни себя, ни других.

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