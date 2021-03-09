Уголовную ответственность предложили ввести за слухи о росте цен

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания.

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары», — цитируют «Известия» Выборного.

По его словам, наказание предусматривает для физлиц лишение свободы до трех лет или штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, для юрлиц размер штрафа может составить от 500 до 800 тысяч рублей.

Депутат уверен, что недобросовестные продавцы размещают фейки для создания ажиотажа вокруг товара, после чего поднимают на него цены из-за высокого спроса.