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Cadillac отбросило в столб после аварии с Toyota в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель Toyota Harrier выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Cadillac, который отбросило на световую опору, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В понедельник в 21.15 водитель автомобиля Toyota Harrier на улице Северный проезд, 52, выехал на полосу встречного движения и врезался в Cadillac, который двигался во встречном направлении. После чего автомобиль Cadillac врезался в световую опору.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Harrier и его пассажир-женщина с травмами доставлены в больницу. Водитель автомобиля Cadillac, женщина-пассажир и семилетняя девочка доставлены с различными травмами в больницу.

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лачинов

Это действительно страшный удар. Даже не знаю как мы его переживем.

sergi63

Интересная история ! А как же отчеты по увеличению продолжительности жизни в россии и увеличение пенсионного...

muilan

Пальмовый жир делает своё дело.

Sonya2004

На город в 55 тыс.чел. 2 участковых терапевта...супер-мед.обслуживание!!!
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