Cadillac отбросило в столб после аварии с Toyota в Новосибирске

Водитель Toyota Harrier выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Cadillac, который отбросило на световую опору, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В понедельник в 21.15 водитель автомобиля Toyota Harrier на улице Северный проезд, 52, выехал на полосу встречного движения и врезался в Cadillac, который двигался во встречном направлении. После чего автомобиль Cadillac врезался в световую опору.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Harrier и его пассажир-женщина с травмами доставлены в больницу. Водитель автомобиля Cadillac, женщина-пассажир и семилетняя девочка доставлены с различными травмами в больницу.