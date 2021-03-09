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Россиянкам предложили сдать бывших в армию в честь 8 Марта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Военный комиссариат Ленинградской области поздравил россиянок с 8 марта и предложил им в качестве подарка поделиться контактами своих бывших мужчин, чтобы тех забрали в армию. Соответствующее обращение начальника отдела по работе с гражданами комиссариата Юрия Хромова появилось в Instagram.

«Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет», — сказал Хромов.

Полковник в рамках своего поздравления также пожелал российским женщинам, чтобы рядом с ними всегда были подлинные защитники, которые смогут уберечь не только Родину, но и их самих.

Пользователи в целом положительно оценили инициативу военкомата. Примечательно, что на призыв представителя комиссариата отреагировали не только представительницы прекрасного пола, но и молодые люди, которые оставили ссылки на аккаунты своих друзей.

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