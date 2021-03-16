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Режиссер МакДжи снимет фильм по комиксу «Таинственная девушка»

Источник:
Sibnet.ru
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Режиссер МакДжи, известный по работе над «Сверхъестественными», будет работать над экранизацией комикса «Таинственная девушка», сообщает Telegram-канал Netflix Russia.

В центре сюжета девушка Трин, которая подрабатывает уличной гадалкой в Лос-Анджелесе. Она не помнит своего прошлого, зато слышит в голове Голос, который в курсе всех событий и секретов окружающих людей.

Все переворачивается, когда полицейский обращается к Трин за помощью, чтобы раскрыть важное дело — после чего на обоих вешают убийство. Герои должны работать вместе, чтобы найти настоящих преступников и узнать кто Трин на самом деле.

Главную роль в проекте получила актриса Тиффани Хэддиш, известная по сериалу «Мадам Си Джей Уокер». Дата премьеры «Таинственной девушки» неизвестна.

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