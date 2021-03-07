НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс-президент Украины назвал способ сохранения СССР

Источник:
Sibnet.ru
277 0
Фото: sergey245x / Attribution License

Советский Союз можно было сохранить, превратив его в конфедерацию, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

Политик в эфире канала «Украина 24», рассказал, что перед подписанием Беловежских соглашений в Москве обсуждали вариант, при котором СССР останется единым государством. Это предложение выдвинул президент России Борис Ельцин.

«Ельцин посоветовался со многими руководителями республик — я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему», — отметил Кравчук, уточнивший при этом, что затем политики пошли с этой идеей к Горбачеву.

В ответ Горбачев попросил привести пример такого государства, на что Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента. Однако советский лидер отверг такое предложение.

Через некоторое время Горбачев предложил референдум о сохранении СССР. Однако его результаты уже не влияли на ситуацию — 8 декабря руководители России, Белоруссии и Украины подписали Беловежское соглашение, в котором объявлялся распад Советского Союза.

Еще по теме
Президент Сирии заразился коронавирусом
Зеленский нанес «сильный удар» по России
Песков назвал чушью новую порцию обвинений в адрес России
США нанесут серию киберударов по России
смотреть все
Политика #Мир
Домострой
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Все статьи
Картина дня
Путин перечислил лучшие качества женщин
Экс-президент Украины назвал способ сохранения СССР
Смертность в России установила многолетний рекорд
Россиянкам предложили сдать бывших в армию в честь 8 Марта
Подробности
•
Вместо огурцов: сибирские теплицы перешли на розы
•
Китайский опыт: запретят ли в России «аморальный» интернет
•
ГОСТы на отдых: курорты перейдут на «все включено»
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Парень в Новосибирске 35 раз ударил девушку ножом
Сибирь 08.03.2021 13:41
Внедорожник в Красноярске въехал в остановку с людьми. ВИДЕО
Сибирь 08.03.2021 10:51
Буддийский лама дал финансовый прогноз на 2021 год
Сибирь 08.03.2021 10:50
Пострадавшие в пожаре под Новосибирском малыши стали причиной проверки
Сибирь 07.03.2021 20:51
Самое популярное
Планету с атмосферой впервые обнаружили рядом с Землей
16923
Евровидение-2021: кто поедет от России и что будет с Little Big?
8276
Группа Little Big показала отрывок из выступления на отбор Евровидения
7280
Часть россиян останется без домашнего интернета
3626
Обсуждение (0)
Отношения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
44
Кремль ответил на требование США уничтожить химическое оружие
39
Путин заявил о необходимости подчинения интернета моральным законам
38
Кремль заявил о готовности к радикальным санкциям Запада
33
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
24
Депутат Госдумы анонсировал новое повышение пенсионного возраста
Sibnet.Ru