Экс-президент Украины назвал способ сохранения СССР

Советский Союз можно было сохранить, превратив его в конфедерацию, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

Политик в эфире канала «Украина 24», рассказал, что перед подписанием Беловежских соглашений в Москве обсуждали вариант, при котором СССР останется единым государством. Это предложение выдвинул президент России Борис Ельцин.

«Ельцин посоветовался со многими руководителями республик — я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему», — отметил Кравчук, уточнивший при этом, что затем политики пошли с этой идеей к Горбачеву.

В ответ Горбачев попросил привести пример такого государства, на что Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента. Однако советский лидер отверг такое предложение.

Через некоторое время Горбачев предложил референдум о сохранении СССР. Однако его результаты уже не влияли на ситуацию — 8 декабря руководители России, Белоруссии и Украины подписали Беловежское соглашение, в котором объявлялся распад Советского Союза.