Президент Сирии заразился коронавирусом

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом, сообщила канцелярия сирийского президента.

Анализы на COVID-19 у главы государства и его супруги дали положительный результат. Перед этим они почувствовали симптомы простуды. При этом их состояние стабильно, они продолжат работать в период домашнего карантина, который продлится две-три недели.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, в период с января 2020 года по март 2021 года в Сирии был зафиксирован 15 981 случай заражения коронавирусом. Скончались 1 063 человека.

В феврале Сирия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». Ожидается, что в ближайшее время в стране стартует прививочная кампания.