Путин назвал лучшие качества женщин

Женщины приносят в мир гармонию, нежность, красоту, безусловную материнскую любовь и при этом «каким-то непостижимым образом» везде и все успевают, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя россиянок с 8 марта.

«Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете все, чтобы он выросли успешными, достойными людьми», — цитирует главу государства сайт Кремля.

Отдельно Путин поздравил медицинских работников, которые в тяжелейших условиях эпидемии «проявляют душевную щедрость и профессионализм». Он поблагодарил всех женщин-врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек.

«Еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, успехов, успехов во всем. Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И, конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы», — подытожил президент.