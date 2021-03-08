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Путин назвал лучшие качества женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Женщины приносят в мир гармонию, нежность, красоту, безусловную материнскую любовь и при этом «каким-то непостижимым образом» везде и все успевают, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя россиянок с 8 марта.

«Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете все, чтобы он выросли успешными, достойными людьми», — цитирует главу государства сайт Кремля.

Отдельно Путин поздравил медицинских работников, которые в тяжелейших условиях эпидемии «проявляют душевную щедрость и профессионализм». Он поблагодарил всех женщин-врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек.

«Еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, успехов, успехов во всем. Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И, конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы», — подытожил президент.

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