Зеленский нанес «сильный удар» по России

Президент Украины Владимир Зеленский, подписав указ о запрете ряда «пророссийских» телеканалов, нанес «сильный удар» по России, заявил советник министра внутренних дел страны Валерий Поцелуйко.

Зеленский своим указом ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их связывают с оппозиционными политиками с Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что Зеленский сделает с Донбассом

«Те шаги, которые ввел президент — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — приводит РИА Новости слова Поцелуйко.

Он предупредил, что в Киеве готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы, и выразил мнение, что такой удар обязательно будет. «Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», — добавил советник главы МВД.