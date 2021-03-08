НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский нанес «сильный удар» по России

Источник:
РИА Новости
1065 13
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, подписав указ о запрете ряда «пророссийских» телеканалов, нанес «сильный удар» по России, заявил советник министра внутренних дел страны Валерий Поцелуйко.

Зеленский своим указом ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их связывают с оппозиционными политиками с Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто Зеленский сделает с Донбассом

«Те шаги, которые ввел президент — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — приводит РИА Новости слова Поцелуйко.

Он предупредил, что в Киеве готовы к гипотетическому ответу со стороны Москвы, и выразил мнение, что такой удар обязательно будет. «Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», — добавил советник главы МВД.

Еще по теме
Президент Сирии заразился коронавирусом
Песков назвал чушью новую порцию обвинений в адрес России
США нанесут серию киберударов по России
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Путин назвал лучшие качества женщин
Президент Сирии заразился коронавирусом
Зеленский нанес «сильный удар» по России
Смертность в России установила многолетний рекорд
Подробности
•
Вместо огурцов: сибирские теплицы перешли на розы
•
Китайский опыт: запретят ли в России «аморальный» интернет
•
ГОСТы на отдых: курорты перейдут на «все включено»
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Парень в Новосибирске 35 раз ударил девушку ножом
Сибирь 08.03.2021 13:41
Внедорожник в Красноярске въехал в остановку с людьми. ВИДЕО
Сибирь 08.03.2021 10:51
Буддийский лама дал финансовый прогноз на 2021 год
Сибирь 08.03.2021 10:50
Пострадавшие в пожаре под Новосибирском малыши стали причиной проверки
Сибирь 07.03.2021 20:51
Самое популярное
Планету с атмосферой впервые обнаружили рядом с Землей
16878
Евровидение-2021: кто поедет от России и что будет с Little Big?
7451
Группа Little Big показала отрывок из выступления на отбор Евровидения
6628
Часть россиян останется без домашнего интернета
3591
Обсуждение (13)
Картина дня
Путин назвал лучшие качества женщин
Президент Сирии заразился коронавирусом
Зеленский нанес «сильный удар» по России
Смертность в России установила многолетний рекорд
Отношения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаВопрос о возможном увеличении пенсионного возраста в России не стоит на повестке дня, заверил официальный...

Uynachalnica

Цитата«Это абсолютное неправильное заявление», — приводит РИА Новости слова Пескова. - неправильным было...

Voland2

Уже проходили историю про то , что пока один чел президент повышения пенсионного возраста не будет....

Алекс555

против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И...
Sibnet.Ru