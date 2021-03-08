Ожидание боли оказалось страшнее самой боли

Ожидание боли оказалось более страшной для человека, чем сами болевые ощущения, к такому выводу пришли нейрофизиологи. Люди предпочитают более жестокое испытание, если оно наступит быстрее, выяснили ученые.

Джильс Стори из Имперского колледжа Лондона и его коллеги поставили эксперимент. Они поставили добровольцев в «безвыходную» ситуацию. Им стоило пережить серию ударов током в обмен на деньги, приводит PLoS ComputationalBiology исследование нейрофизиологов.

Перед каждой сессией ученые показывали силу боли участникам эксперимента, а затем просили их выбрать один из двух видов «наказания», которые отличались друг от друга силой тока, количеством импульсов и временем ожидания.

Участники предпочитали выбирать более жестокое испытание в тех случаях, если оно должно было наступить быстрее, чем менее болезненная «экзекуция».