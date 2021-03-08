Россияне перечислили профессии с неоправданно высокой зарплатой

Подавляющее большинство россиян (79%) считают, что неоправданно высокую зарплату получают политики. Второе место (61%) они отдали банкирам, говорится в исследовании компании Ipsos.

Четверть опрошенных россиян считают, что слишком много платят полицейским, еще 14% назвали программистов, приводит РБК результаты исследования.

Слишком маленькая зарплата, по мнению 71% россиян, у соцработников (ухаживающим за пожилыми и инвалидами). Еще 70% считают, что мало платят медсестрам, 69% — представителям сферы по присмотру и уходу за детьми. Еще 63% респондентов в России заявили, что слишком маленькая зарплата у учителей.

Столько, сколько должны, получают бухгалтеры, считает 62% респондентов. Еще 60% назвали компьютерных инженеров и программистов, 57% — работников магазинов или ассистентов.