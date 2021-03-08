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Программист запустил сервер Minecraft на фотоаппарате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователь запустил на фотоаппарате Canon EOS200D собственный сервер Minecraft, доступный для других игроков. Своим опытом автор эксперимента поделился на форуме Reddit.

Для реализации программист использовал программу Canon Magic Lantern, которая расширяет функционал камер и добавляет им недокументированные возможности. В основу сервера легли файлы Avrcraft.

При этом после преобразования устройства в сервер Minecraft фотоаппарат сохранил свои рабочие функции, хотя процессор камеры серьезно нагружается при таких манипуляциях и работает на пределе.

Отмечается, что эксперимент может повторить любой желающий, так как пользователь опубликовал необходимые файлы на портале GitHub.

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