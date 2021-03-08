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Смертность в России установила многолетний рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число смертей в стране в январе 2021 года увеличилось на 33,9%, сообщает Росстат. За месяц в России скончались 217,8 тысячи человек — на 55,7 тысячи больше, чем в тот же месяц год назад.

Зафиксированная специалистами месячная скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2,6 миллионов человек, что делает ее рекордной за все время статистики, охватывающей период с конца Великой Отечественной Войны

Предыдущий максимум Росстат зафиксировал в 2003 году, тогда она составила 2,3 миллиона человек, в среднем это 191,6 тысячи в месяц. Согласно данным Росстата, фактическое число смертей за последние 12 месяцев составило 2,18 миллиона, это максимум с 2005 года.

Темпы роста смертности стали беспрецедентными с 1947 года, когда из-за засухи, вывоза продовольствия за рубеж и создания резервов зерна на случай новой войны умерло на 37,2% больше людей, чем годом ранее.

Если исключить военные годы с 1941 по 1945 год, показатели 2020 года — новый рекорд смертности с 1933 года, когда в СССР бушевали голод, коллективизация и репрессии. Тогда число смертей взлетело на 70%.

При этом эксперты отмечают, что двузначный рост смертности считается редким явлением — после войны он фиксировался только в 1947, 1993 и 2020 годах. По данным Росстата, половину избыточной смертности во время последнего скачка принесла пандемия коронавируса.

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