Песков назвал чушью новую порцию обвинений в адрес России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о причастности России к «кампании по дискредитации» западных вакцин от коронавируса.

The Wall Street Journal накануне опубликовала материал о том, что российские спецслужбы при помощи СМИ развернули кампанию по дискредитации вакцин Pfizer и других западных препаратов от коронавируса.

«Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины "Спутник V" как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», — цитирует «Лента.ру» Пескова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с попытками превратить тему вакцинации от COVID-19 в предмет геополитических измышлений. «Это печально», — заявил он.