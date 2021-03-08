Парень в Новосибирске 35 раз ударил девушку ножом

Следственный комитет в Новосибирской области предъявил обвинение в убийстве 19-летнему молодому человеку. Он 35 раз ударил возлюбленную ножом, а затем, забрав ее вещи, скрылся, сообщило ведомство.

В воскресенье полицейские Кемеровской и Новосибирской областей провели операцию по задержанию 19-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве.

По данным следствия, 7 марта он находился в квартире дома по улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска у своей 17-летней сожительницы. Они поссорились и парень, разозлившись, взял на кухне нож и стал угрожать девушке. Но она не оценила всерьез его намерений. Тогда он стал бить ее ножом. Эксперты насчитали не менее 35 ударов в шею.

Девушка умерла на месте. А молодой человек перевел с ее банковской карты потерпевшей на свою 3 тысячи рублей, забрал ее ноутбук и мобильный телефон и сдал в ломбард. После чего сел на такси и отправился в Кемерово, где его и задержали полицейские. Он признался в убийстве и уже дал показания в ходе следственного эксперимента на месте преступления.

Подозреваемому предъявили ему обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.