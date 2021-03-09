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Заигрыш: как отпраздновать второй день Масленицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Free-Photos / Pixabay License
Второй день Масленицы в 2021 году выпадает на вторник — 9 марта. Раньше в этот день устраивали смотрины невест и особое внимание уделяли парням, устраивая им жесткие испытания. Встретить Заигрыш по заветам предков можно и сейчас, правда, в более мягком варианте.

Второй день Масленицы — Заигрыш — был временем, когда молодые люди, понравившиеся друг другу, могли познакомиться поближе, катаясь на санях. В этот день сваты устраивали смотрины невест и уделяли пристальное внимание недавно поженившимся парам. 

Молодых испытывали разными изощренными способами — например, выводили их за ворота и просили целоваться на глазах у всех. Были и сибирские особенности. 

«Молодого, к примеру, били, стегали, мяли, усаживали в розвальни без оглобель, сверху на него садилось до десяти мужиков и все они, давя друг друга, скатывались с горы (обычай "ездить бобром" на молодом), ряженые закапывали молодых в сугроб», — рассказала старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, кандидат исторических наук Галина Любимова.

Как встретить второй день Масленицы сейчас?

В современном обществе «бить и мять» молодых необязательно. Старшие родственники могут пригласить молодую пару в гости, а еще этот день хорошо подойдет и для вечеринки с друзьями, где можно устроить забавные конкурсы. 

Для незамужних и свободных начало весны и второй день Масленицы может стать хорошим поводом узнать друг друг получше, отметила психолог-таролог Элена Гамаюн.

Молодой человек может пригласить понравившуюся девушку в кино или кафе, у пар с устоявшимися отношениями есть шанс познакомить вторую половинку с родителями. 

Но если кто-то из молодоженов или влюбленных все же захочет «древних» испытаний, никто не запретит им выйти на улицу и поцеловаться на глазах у всех, а при наличии свободного времени прокатиться с ледяной горки или снежного склона. 

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