Заигрыш: как отпраздновать второй день Масленицы

Второй день Масленицы в 2021 году выпадает на вторник — 9 марта. Раньше в этот день устраивали смотрины невест и особое внимание уделяли парням, устраивая им жесткие испытания. Встретить Заигрыш по заветам предков можно и сейчас, правда, в более мягком варианте.

Второй день Масленицы — Заигрыш — был временем, когда молодые люди, понравившиеся друг другу, могли познакомиться поближе, катаясь на санях. В этот день сваты устраивали смотрины невест и уделяли пристальное внимание недавно поженившимся парам.

Молодых испытывали разными изощренными способами — например, выводили их за ворота и просили целоваться на глазах у всех. Были и сибирские особенности.

«Молодого, к примеру, били, стегали, мяли, усаживали в розвальни без оглобель, сверху на него садилось до десяти мужиков и все они, давя друг друга, скатывались с горы (обычай "ездить бобром" на молодом), ряженые закапывали молодых в сугроб», — рассказала старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, кандидат исторических наук Галина Любимова.

Как встретить второй день Масленицы сейчас?

В современном обществе «бить и мять» молодых необязательно. Старшие родственники могут пригласить молодую пару в гости, а еще этот день хорошо подойдет и для вечеринки с друзьями, где можно устроить забавные конкурсы.

Для незамужних и свободных начало весны и второй день Масленицы может стать хорошим поводом узнать друг друг получше, отметила психолог-таролог Элена Гамаюн.

Молодой человек может пригласить понравившуюся девушку в кино или кафе, у пар с устоявшимися отношениями есть шанс познакомить вторую половинку с родителями.

Но если кто-то из молодоженов или влюбленных все же захочет «древних» испытаний, никто не запретит им выйти на улицу и поцеловаться на глазах у всех, а при наличии свободного времени прокатиться с ледяной горки или снежного склона.