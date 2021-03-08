Вузам позволили проводить экзамены удаленно с помощью биометрии

Российские вузы со следующего учебного года смогут проводить сессии дистанционно с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), сообщает пресс-служба правительства России.

Экзамены в таком формате смогут сдавать студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры. Решение о проведении дистанционного экзамена будет принимать руководство вузов. Потребуется также и согласие самого студента.

Студентам перед началом дистанционной сессии необходимо зарегистрироваться в ЕБС и перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз, уточнили в пресс-службе.