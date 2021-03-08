США нанесут серию киберударов по России

США в ближайшие три недели нанесут несколько киберударов по России в ответ на крупномасштабный взлом американских правительственных сетей, сообщают американские СМИ.

О масштабной атаке на американские правительственные ведомства и крупные компании стало известно в середине декабря прошлого года. США возложили ответственность за нее на хакерскую группировку Cozy Bear, якобы работающую на российскую Службу внешней разведки.

Предстоящие киберудары США будут скрытными и незаметными для остального мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина», пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

Кибератаки будут проводится в сочетаниями с экономическими санкциями. Это станет ответом президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей, о котором Белый Дом неоднократно заявлял ранее, приводит ТАСС выдержки из материала NYT.