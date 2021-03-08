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Внедорожник в Красноярске въехал в остановку с людьми. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель внедорожника в Красноярске не справился с управлением и въехал в остановку, где в тот момент находились люди. Среди пострадавших — трое подростков, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

В воскресенье вечером в Советском районе Красноярска водитель пикапа ехал из центра города города в сторону зеленой рощи. В районе остановки общественного транспорта «Зенит», из-за внезапной помехи со стороны другого автомобиля, водитель не справился с управлением и въехал на остановку, где находились люди.

Пострадало четыре человека, среди них — трое несовершеннолетних 15-16 лет. Всех увезли в больницу с травмами разной степени тяжести. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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