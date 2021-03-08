Разгневанный российский лыжник отказался надеть серебряную медаль ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов отказался надеть серебряную медаль на церемонии награждения победителей марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта, выразив таким образом несогласие с результатом гонки.

Лидировавший Большунов в конце гонки пропустил вперед двух норвежцев. На финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с Йоханнесом Клебо — у Большунова сломалась палка. Клебо пересек финиш первым, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен.

Позднее Клебо был дисквалифицирован и Большунов получил серебро. «Победителем должен быть либо Йоханнес, либо я, но не Иверсен. Меня решение о дисквалификации не удовлетворило, оно для меня бессмысленно», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

После гонки Большунов швырнул очки в снег. В зоне переодевания лыжник ушел в угол, где несколько минут не мог успокоиться: ругался, закрывал лицо руками, обхватывал голову, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На чемпионате мира в Германии Большунов выиграл скиатлон на 30 километров, а также в составе сборной России стал вторым в мужской эстафете и третьим в командном спринте.