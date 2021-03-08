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Разгневанный российский лыжник отказался надеть серебряную медаль ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Российский лыжник Александр Большунов отказался надеть серебряную медаль на церемонии награждения победителей марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта, выразив таким образом несогласие с результатом гонки.

Лидировавший Большунов в конце гонки пропустил вперед двух норвежцев. На финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с Йоханнесом Клебо — у Большунова сломалась палка. Клебо пересек финиш первым, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен.

Позднее Клебо был дисквалифицирован и Большунов получил серебро. «Победителем должен быть либо Йоханнес, либо я, но не Иверсен. Меня решение о дисквалификации не удовлетворило, оно для меня бессмысленно», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

После гонки Большунов швырнул очки в снег. В зоне переодевания лыжник ушел в угол, где несколько минут не мог успокоиться: ругался, закрывал лицо руками, обхватывал голову, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На чемпионате мира в Германии Большунов выиграл скиатлон на 30 километров, а также в составе сборной России стал вторым в мужской эстафете и третьим в командном спринте.

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