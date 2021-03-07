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Пострадавшие в пожаре под Новосибирском малыши стали причиной проверки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Трое маленьких детей до пяти лет пострадали в пожаре в Новосибирской области, следственный органы организовали доследственную проверку по факту халатности органов опеки, сообщает региональное СУ СК РФ.

Пожар случился в двухквартирном доме в селе Плотниково Новосибирской области. Трое маленьких детей полутора, двух и пяти лет были дома одни. Малышей спасли пожарные, но дети надышались дымом и их госпитализированы в больницу с легким отравлением.

По данному факту организована доследственная проверка по факту халатности органов опеки. Семья состояла на учете, как неблагополучная.

В рамках проверки следователи установят, надлежащим ли образом осуществлялся профилактический контроль органами опеки за данной семьей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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