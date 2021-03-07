Британец заснял парящий над морем «летучий голландец»

Житель Великобритании Дэвид Моррис прогуливаясь по берегу моря в английском Корнуолле, сфотографировал парящее в небе морское судно.

Мужчина, судя по всему, стал свидетелем так называемого фантома дальнего видения — атмосферного явления, которое довольно часто наблюдается в Арктике, но крайне редко бывает в Британии, приводит BBC слова метеоролога Дэвида Брэйна.

«Фантомы возникают при температурной инверсии, когда над слоем холодного воздуха, располагающимся над самой поверхностью моря, создается прослойка теплого. Поскольку холодный воздух плотнее теплого, он преломляет свет таким образом, что визуально приближает предметы», — пояснил эксперт.

A ship appears to hover off the coast of Cornwall, England, in a photo captured by David Morris that shows the optical illusion known as #SuperiorMirage caused by warm air sitting on top of colder air over bending light as it reaches a viewer's eyes pic.twitter.com/gC0MuCkJXT — U.S. World News (@USWorldNews4) March 6, 2021

По его словам, фантомы дальнего видения могут создавать разные типы миражей. Здесь сухогруз словно завис в воздухе высоко над тем местом, где на самом деле находилось судно. «Случается и так, что мы наблюдаем объекты, которые находятся за линией горизонта», — отметил метеоролог.