Полиция по горячим следам раскрыла убийство девушки в Новосибирске

Полиция по горячим следам раскрыло убийство 17-летней девушки в Новосибирске и через четыре часа в Кемерове был задержан подозреваемый в преступлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В ночь на воскресенье, 7 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Кошурникова было совершено убийство 17-летней девушки, сказано в сообщении.

Уже в течение часа сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. «Им оказался ранее не судимый 19-летний житель Дзержинского района, который нанес множественные ножевые ранения своей сожительнице, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

По данным полиции, он похитил у погибшей денежные средства и направился к своей знакомой в Кемерово на такси. Как выяснилось позднее, в пути подозреваемый попал в ДТП, после чего продолжил движение автостопом.

Установив личность знакомой, полицейские вышли с ней на связь. Она назначила встречу подозреваемому возле одного из торговых центров Кемерово. Там он и был задержан. Всего его поимку ушло четыре часа, уточнили в пресс-службе.

По факту убийства Следственным управлением СК РФ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.