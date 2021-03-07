НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Полиция по горячим следам раскрыла убийство девушки в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
627 2
Фото: © Sibnet.ru

Полиция по горячим следам раскрыло убийство 17-летней девушки в Новосибирске и через четыре часа в Кемерове был задержан подозреваемый в преступлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В ночь на воскресенье, 7 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Кошурникова было совершено убийство 17-летней девушки, сказано в сообщении.

Уже в течение часа сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. «Им оказался ранее не судимый 19-летний житель Дзержинского района, который нанес множественные ножевые ранения своей сожительнице, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

По данным полиции, он похитил у погибшей денежные средства и направился к своей знакомой в Кемерово на такси. Как выяснилось позднее, в пути подозреваемый попал в ДТП, после чего продолжил движение автостопом.

Установив личность знакомой, полицейские вышли с ней на связь. Она назначила встречу подозреваемому возле одного из торговых центров Кемерово. Там он и был задержан. Всего его поимку ушло четыре часа, уточнили в пресс-службе.

По факту убийства Следственным управлением СК РФ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще по теме
Бросившая ребенка на рельсах женщина в Бурятии получила условный срок
Жителя Барнаула осудили за контрабанду военной техники
Мужчина в Чите убил и расчленил мужа возлюбленной
Задушившей дочь сибирячке вынесли приговор
смотреть все
ЧП #Криминал
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
Полиция по горячим следам раскрыла убийство девушки в Новосибирске
Первый колесный танк разработают в России
Британец заснял парящий над морем «летучий голландец»
Подробности
•
Вместо огурцов: сибирские теплицы перешли на розы
•
Китайский опыт: запретят ли в России «аморальный» интернет
•
ГОСТы на отдых: курорты перейдут на «все включено»
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пострадавшие в пожаре под Новосибирском малыши стали причиной проверки
Сибирь 07.03.2021 20:51
Полиция по горячим следам раскрыла убийство девушки в Новосибирске
Сибирь 07.03.2021 17:45
Пассажиры рейса в Новосибирск связали попутчицу веревками
Сибирь 07.03.2021 11:50
Женщина устроила смертельное ДТП под Омском
Сибирь 06.03.2021 20:36
Самое популярное
Планету с атмосферой впервые обнаружили рядом с Землей
13458
Евровидение-2021: кто поедет от России и что будет с Little Big?
4954
Часть россиян останется без домашнего интернета
3291
США и Британия решились на экстремальные шаги против России
3007
Обсуждение (2)
Отношения
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Семь дней праздника: когда встречать Масленицу
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
40
Кремль ответил на требование США уничтожить химическое оружие
39
Путин заявил о необходимости подчинения интернета моральным законам
38
Кремль заявил о готовности к радикальным санкциям Запада
27
Пригожин отсудил у Навального полмиллиона рублей
26
Депутат Госдумы анонсировал новое повышение пенсионного возраста
Sibnet.Ru