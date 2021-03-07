Единственному в США ВАЗ-2110 назвали рекордную цену

Американский автодилер DFW Cars & Trucks выставил на продажу российский автомобиль ВАЗ-2110 2001 года выпуска за 10 950 долларов (около 815 000 рублей).

Находящийся в Техасе 20-летний седан, по утверждению автосалона, является единственным экземпляром этой модели в США. Авто с заявленным пробегом в 15 000 километров находится в отличном состоянии и готово к эксплуатации, а в салоне «пахнет новой Lada», приводит РИА Новости сообщение дилеров.

При этом у продавца нет документов, позволяющих использовать автомобиль по назначению в США. Проблемы с бумагами связаны с серьезными ограничениями на ввоз иностранных автомобилей. Документы можно будет получить позднее, заверил автосалон.

Эксперты отмечают, что за ВАЗ-2110 выставлена необычайно высока цена. За такие деньги можно купить «респектабельный Volkswagen Golf GTI или несколько Toyota Avalon».