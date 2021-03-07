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Единственному в США ВАЗ-2110 назвали рекордную цену

Источник:
РИА Новости
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Фото: lorentey (Karoly Lorentey) из Budapest, Hungary / CC BY 2.0

Американский автодилер DFW Cars & Trucks выставил на продажу российский автомобиль ВАЗ-2110 2001 года выпуска за 10 950 долларов (около 815 000 рублей).

Находящийся в Техасе 20-летний седан, по утверждению автосалона, является единственным экземпляром этой модели в США. Авто с заявленным пробегом в 15 000 километров находится в отличном состоянии и готово к эксплуатации, а в салоне «пахнет новой Lada», приводит РИА Новости сообщение дилеров.

При этом у продавца нет документов, позволяющих использовать автомобиль по назначению в США. Проблемы с бумагами связаны с серьезными ограничениями на ввоз иностранных автомобилей. Документы можно будет получить позднее, заверил автосалон.

Эксперты отмечают, что за ВАЗ-2110 выставлена необычайно высока цена. За такие деньги можно купить «респектабельный Volkswagen Golf GTI или несколько Toyota Avalon».

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Nik3316

"У каждой коллизии есть имя, фамилия и должность" (с.) И.В.Сталин

nifnif

так предложение о повышении поступит именно от кремля типа правительства, а депутаты от единой россии...

Uynachalnica

Цитата...но Москва все же «прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы...

itStorm

Да не против России они, писков, уже запомни вы со своей шайкой - не Россия! Нас, россиян, эти санкции...
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