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Упрощено использование маткапитала на улучшение жилья

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство упростило правила, позволяющие направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идет о тех случаях, когда маткапитал используют при строительстве или реконструкции дома. Теперь не нужно представлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ — достаточно выписки из Росреестра о том, что участок и дом находятся в собственности.

С апреля прошлого года заявки на материнский капитал подавать не нужно — сертификат оформляется автоматически и после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на портале госуслуг.

С этого года маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 рублей, а на второго — до 639 432 рублей. Эти деньги можно направить на жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.



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Nik3316

"У каждой коллизии есть имя, фамилия и должность" (с.) И.В.Сталин

nifnif

так предложение о повышении поступит именно от кремля типа правительства, а депутаты от единой россии...

Uynachalnica

Цитата...но Москва все же «прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы...

itStorm

Да не против России они, писков, уже запомни вы со своей шайкой - не Россия! Нас, россиян, эти санкции...
Sibnet.Ru