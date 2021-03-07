Упрощено использование маткапитала на улучшение жилья

Правительство упростило правила, позволяющие направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идет о тех случаях, когда маткапитал используют при строительстве или реконструкции дома. Теперь не нужно представлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ — достаточно выписки из Росреестра о том, что участок и дом находятся в собственности.

С апреля прошлого года заявки на материнский капитал подавать не нужно — сертификат оформляется автоматически и после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на портале госуслуг.

С этого года маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 рублей, а на второго — до 639 432 рублей. Эти деньги можно направить на жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.